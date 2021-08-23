В Москве отмечается нашествие ос

Коммунальщики одного из районов Москвы зафиксировали нашествие ос, сообщает «Москва. Северо-Запад» со ссылкой на директора ГБУ «Жилищник» района Щукино Владимира Власова.

Ученый рассказал, как реагировать на укус осы

По его словам, жители города активно жалуются на осиные гнезда. Уже ликвидированы три из них. Во всех случаях осы селились под карнизами окон. Для снятия гнезд в ряде случаев приходится привлекать промышленных альпинистов.

Как отмечают эксперты, при обнаружении осиного гнезда необходимо обращаться в управляющую компанию, так как самостоятельно их снимать опасно.

Напомним, при укусе осы нужно немедленно принять антигистаминный препарат. В кровь попадает токсин, способный вызвать анафилактический шок и даже привести к смерти человека.

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ФОТО: shutterstock
ТЕГИ:МоскваНасекомые
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