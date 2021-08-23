В Москве отмечается нашествие ос

По его словам, жители города активно жалуются на осиные гнезда. Уже ликвидированы три из них. Во всех случаях осы селились под карнизами окон. Для снятия гнезд в ряде случаев приходится привлекать промышленных альпинистов.

Как отмечают эксперты, при обнаружении осиного гнезда необходимо обращаться в управляющую компанию, так как самостоятельно их снимать опасно.

Напомним, при укусе осы нужно немедленно принять антигистаминный препарат. В кровь попадает токсин, способный вызвать анафилактический шок и даже привести к смерти человека.

