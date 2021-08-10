Ученый рассказал, как реагировать на укус осы

При укусе осы нужно немедленно принять антигистаминный препарат. Такую рекомендацию дала доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Московского государственного университета имени Сеченова Людмила Ганушкина. Она пояснила, что в кровь попадает токсин, способный вызвать анафилактический шок и даже привести к смерти человека.

В интервью «Радио 1», Ганушкина предупредила, что лекарство нужно принимать, вне зависимости от того, были раньше аллергические реакции или нет.

Она добавила, что в августе осы наиболее активны.

Ранее в эфире НСН врач объяснил, почему аллергики не боятся COVID-19.

«Что касается конкретно пациентов с бронхиальной астмой, многие из них принимают ингаляционные кортикостероиды, которые понижают риск развития тяжелой формы COVID-19 . Их даже стали сейчас использовать на амбулаторном этапе лечения коронавируса для ингаляции прямо в легкие», - сказал иммунолог – аллерголог Владимир Болибок.

