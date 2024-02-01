В Москве открылось представительство Херсонской области

В Москве открылось представительство Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

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Отмечается, что представительство займется реализацией совместных с федеральными и общероссийскими организациями проектов, а также будет помогать жителям Херсонской области в решении вопросов в Москве и поддерживать контакты в среде херсонского землячества.

Сальдо уточнил, что первые деловые связи уже установлены с Госдумой.

Ранее Сальдо сообщил об уничтожении терминала Starlink под Херсоном, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Владимир Сальдо
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