В Москве открылось представительство Херсонской области

Отмечается, что представительство займется реализацией совместных с федеральными и общероссийскими организациями проектов, а также будет помогать жителям Херсонской области в решении вопросов в Москве и поддерживать контакты в среде херсонского землячества.

Сальдо уточнил, что первые деловые связи уже установлены с Госдумой.

Ранее Сальдо сообщил об уничтожении терминала Starlink под Херсоном, напоминает «Радиоточка НСН».

