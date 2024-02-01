В Москве открылось представительство Херсонской области
1 февраля 202421:08
В Москве открылось представительство Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Отмечается, что представительство займется реализацией совместных с федеральными и общероссийскими организациями проектов, а также будет помогать жителям Херсонской области в решении вопросов в Москве и поддерживать контакты в среде херсонского землячества.
Сальдо уточнил, что первые деловые связи уже установлены с Госдумой.
Ранее Сальдо сообщил об уничтожении терминала Starlink под Херсоном, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru