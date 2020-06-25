В Москве открылись избирательные участки для голосования по Конституции
Избирательные участки открылись утром в четверг в Москве для голосования по поправкам в Конституцию РФ, сообщает RT. Они будут работать с 25 июня по 1 июля включительно, с 8:00 до 20:00. 30 июня участки открыты до 16 часов.
Проведение голосования обеспечат 45 тысяч человек. Проголосовать можно будет на 3,6 тысячи участках, 178 из них развернули в следственных изоляторах и больницах. В связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19 Мосгоризбирком принял все необходимые меры безопасности.
Москвичи смогут проголосовать тремя способами: на участке, на дому или дистанционно. Электронное голосование стартует сегодня в 10 часов утра и завершится 30 июня. На него зарегистрировалось более миллиона горожан.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
607 тыс.+7 176 / сут.
Умерли
8 513+154 / сут.
Выздоровели
369 тыс.+12 393 / сут.
- Пушков: Европейцы станут «заложниками США» из-за размещения ракет
- Лето идет по плану: Синоптики дали прогноз на конец июня
- Японцы отказались размешать комплексы ПРО США
- Не смущать народ: СМИ объяснили перенос судов над мятежным схиигуменом
- В Москве открылись избирательные участки для голосования по Конституции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru