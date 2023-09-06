В Москве открыли станции метро «Аэропорт Внуково» и «Пыхтино»
6 сентября 202312:53
В Москве 6 сентября открылись еще две станции метро - «Аэропорт Внуково» и «Пыхтино». Столичная воздушная гавань стала первым аэропортом с собственной станцией метро в России.
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что Солнцевская линия метро завершила свое формирование. За десять лет она обросла 14 станциями, ее длина превышает 30 километров.
«Впервые в России классическое метро пришло в аэропорт, что радикально улучшит транспортное обслуживание миллионов авиапассажировь», – сказал градоначальник столицы.
Собянин также поздравил жителей и гостей города с открытием новых станций.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru