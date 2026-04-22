Путин присвоил Академии ФСБ имя Дзержинского
Президент Владимир Путин присвоил Академии Федеральной службы безопасности РФ имя основателя и руководителя Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) Феликса Дзержинского. Об этом говорится в указе главы государства.
Учреждение получило почетное наименование с учетом заслуг личного состава академии в профессиональной подготовке кадров в интересах органов федеральной службы безопасности. Кроме того, российский лидер принял во внимание выдающийся вклад Дзержинского в обеспечение государственной безопасности.
Указ президента вступит в силу с 22 апреля.
Ранее Владимир Путин присвоил 91 саперному полку, сформированному в зоне спецоперации, почетное наименование «гвардейский», напоминает Ura.ru.
