В Москве открыли мемориальный кабинет исследователю Арктики и Антарктики Чилингарову

Именно Чилингаров инициировал учреждение Всероссийского дня полярника, который отмечается 21 мая. Праздник посвящен началу работы экспедиции полярной дрейфующей станции «Северный полюс — 1» в 1937 году.

Ученый-океанолог Чилингаров стал одним из самых выдающихся полярных исследователей современности. Он покорил оба полюса Земли в течение полугода и вошел в Книгу рекордов Гиннесса. За свои исследования Арктики и Антарктики Артур Чилингаров удостоен Большой золотой медали Русского географического общества.



