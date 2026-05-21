В Москве открыли мемориальный кабинет исследователю Арктики и Антарктики Чилингарову
Русское географическое общество (РГО) открыло мемориальный кабинет в московской Штаб-квартире, посвященный первому вице-президенту РГО, первому президенту Ассоциации полярников, специальному представителю Президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артуру Чилингарову.
Именно Чилингаров инициировал учреждение Всероссийского дня полярника, который отмечается 21 мая. Праздник посвящен началу работы экспедиции полярной дрейфующей станции «Северный полюс — 1» в 1937 году.
Ученый-океанолог Чилингаров стал одним из самых выдающихся полярных исследователей современности. Он покорил оба полюса Земли в течение полугода и вошел в Книгу рекордов Гиннесса. За свои исследования Арктики и Антарктики Артур Чилингаров удостоен Большой золотой медали Русского географического общества.
