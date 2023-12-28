В Москве открыли движение по Дмитровскому путепроводу в сторону центра

В столице после реконструкции запустили движение по трем полосам Дмитровского путепровода, сообщил заммэра российской Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По его словам, строители за 10 дней разобрали подходы к временному путепроводу в сторону в области. Также выполнили укладку насыпи и асфальта по направлению в центр города. Уточняется, что движение железнодорожного и автомобильного транспорта не было остановлено для проведения работ.

«Специалистам осталось полностью демонтировать временные конструкции, закончить обустройство лестниц с нового путепровода, дополнительно переложить 5 км инженерных коммуникаций и благоустроить прилегающую территорию», - добавил Бочкарёв.

Четвертую полосу Дмитровского путепровода планируют открыть в первом квартале 2024 года. В июне 2024 года также завершат реконструкцию четырехполосного участка улицы Линии Октябрьской Железной Дороги со съездом на Дмитровское шоссе и двухполосного направленного съезда в сторону центра с улицы Валаамская. Ранее движение по направлению в область по новому путепроводу запустил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Хороший подарок к Новому году для москвичей: закончили очень сложный объект - путепровод на Дмитровке, который пересекает МЦД-3», - заявил он.

