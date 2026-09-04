В Москве открылась 14-я Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow

В столице проходит 14-й выпуск Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow. Мероприятие продлится с 4 по 6 сентября 2026 года на двух этажах «Тимирязев Центра».

Ярмарка охватила 17 010 квадратных метров. Гостям открыты 12 галерейных стендов, 21 партнерский проект, 11 некоммерческих культурных проектов, а также 4 иностранных стенда. Также в Лектории и Медиафоруме пройдет дискуссионная программа ярмарки, а для юных посетителей создано детское пространство с мастер-классами, и играми, которое организовал «Кенгуру».