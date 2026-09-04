В Москве открылась 14-я Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow
В столице проходит 14-й выпуск Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow. Мероприятие продлится с 4 по 6 сентября 2026 года на двух этажах «Тимирязев Центра».
Ярмарка охватила 17 010 квадратных метров. Гостям открыты 12 галерейных стендов, 21 партнерский проект, 11 некоммерческих культурных проектов, а также 4 иностранных стенда. Также в Лектории и Медиафоруме пройдет дискуссионная программа ярмарки, а для юных посетителей создано детское пространство с мастер-классами, и играми, которое организовал «Кенгуру».
Гостями Предпоказа международной ярмарки современного искусства Cosmoscow 2025 стали: Маргарита Пушкина, Григорий Березкин, Елизавета Лихачева, Маша Миногарова, Ксения Дукалис, Ирина Горбачева, Эвелина Хромченко, Софья Эрнст и другие.
В этом году в ярмарке приняли участие 107 российских галерей. Также ярмарка Cosmoscow представила 23 партнерских проекта, 14 из которых — это коллаборации брендов с современными художниками. Созданные проекты были представлены как в «Тимирязев Центре», так и за его пределами. В частности, свои проекты показали: ГигаЧат, Sber Private Lounge, Lamoda, 12 STOREEZ, Азбука вкуса, Константин Чайкин, Geltek, The Carlton, Московская медицина и другие.
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