На Cosmoscow представят арт-пространство московской медицины с технологиями здорового долголетия
Посетители международной ярмарки современного искусства Cosmoscow в Москве смогут пройти экспресс-диагностику на стенде Московской медицины, а также узнать больше о новой программе «Московский чекап». Об этом сообщила пресс-служба Комплекса социального развития города.
Ярмарка пройдет с 4 по 6 сентября в «Тимирязев Центре».
Гостям стенда будут доступны биоимпедансный анализ состава тела, нейрофитнес для оценки и тренировки когнитивных функций, интерактивный опросник. Также посетители смогут воспользоваться сервисом GigaDoc от «СберМедИИ»: с помощью нейросетей, компьютерного зрения, дистанционной фотоплетизмографии он даст оценку состояния здоровья по 17 показателям. В их числе артериальное давление, эластичность сосудов, уровни холестерина и гликированного гемоглобина, показатели стресса и усталости. После обследования гостям расскажут о результатах и возможности продолжить диагностику в рамках программы «Московский чекап».
Пространство столичной медицины на ярмарке Cosmoscow оформят художники Турбен, Катя Афонина и Илья Кутобой. Они подготовили инсталляцию, которая объединяет тему здоровья и долголетия с визуальным языком мероприятия. Кроме того, для ярмарки разработана лимитированная серия открыток с информацией о прохождении «Московского чекапа». Их можно будет получить на стенде.
Организаторы связывают участие в Cosmoscow с концепцией исцеляющей среды, предполагающей использование архитектуры, света, благоустройства, искусства в московских медицинских учреждениях. По такой модели культурные проекты призваны снижать тревожность пациентов, поддерживать их близких, но не заменяя при этом медицинского лечения. Один из проектов в этой сфере- выставка современного искусства «ВМЕСТЕ». Она состоялась весной текущего года в новом комплексе городской онкологической больницы № 62 до начала приема пациентов в учреждении. На площади около 60 тысяч квадратных метров разместили свыше 200 работ более 70 российских и зарубежных художников. В рамках выставки провели свыше 300 мероприятий, ее посетили более 100 тысяч гостей. Часть произведений осталась в больнице в качестве постоянной экспозиции.
Программу «Московский чекап» запустили летом 2026 года для расширенной заботы о здоровье и выявления индивидуальных рисков до появления симптомов. Около 90% программы доступно онлайн в приложении «ЕМИАС.ИНФО» без необходимости посещать поликлинику.
Ранее в рамках «Московского чекапа» в столице открылись новые павильоны здоровья на Трубной площади и ВДНХ. Теперь в городе доступны три локации, где за 15 минут можно бесплатно оценить основные показатели организма, проверить свою физическую форму, а также получить персональные рекомендации медиков. Сотрудники центров госуслуг и медработники сопровождают горожан на всем маршруте, помогая сориентироваться в диагностике и подробнее рассказывая о программе.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Захарова: Киевский режим стал сплавом худших практик расчеловечивания
- Игры, безвиз и Украина: Чем запомнился первый день саммита ШОС
- В Красноярском крае семь человек пострадали после нападения ученицы в школе
- Путин: Товарооборот России и стран ШОС в 2025 году превысил $400 млрд
- В российских вузах обучаются 415 тысяч иностранных студентов
- ПВО сбила над Россией 516 украинских беспилотников
- Исследование: 57% музыкантов считают, что не смогут зарабатывать только музыкой
- Призрак Анкориджа: США назвали условия переговоров с Россией
- Путин прибыл на площадку саммита ШОС в Бишкеке
- В Новокуйбышевске ввели режим ЧС после атаки ВСУ