На Cosmoscow представят арт-пространство московской медицины с технологиями здорового долголетия

Посетители международной ярмарки современного искусства Cosmoscow в Москве смогут пройти экспресс-диагностику на стенде Московской медицины, а также узнать больше о новой программе «Московский чекап». Об этом сообщила пресс-служба Комплекса социального развития города.

Ярмарка пройдет с 4 по 6 сентября в «Тимирязев Центре».

Гостям стенда будут доступны биоимпедансный анализ состава тела, нейрофитнес для оценки и тренировки когнитивных функций, интерактивный опросник. Также посетители смогут воспользоваться сервисом GigaDoc от «СберМедИИ»: с помощью нейросетей, компьютерного зрения, дистанционной фотоплетизмографии он даст оценку состояния здоровья по 17 показателям. В их числе артериальное давление, эластичность сосудов, уровни холестерина и гликированного гемоглобина, показатели стресса и усталости. После обследования гостям расскажут о результатах и возможности продолжить диагностику в рамках программы «Московский чекап».

Пространство столичной медицины на ярмарке Cosmoscow оформят художники Турбен, Катя Афонина и Илья Кутобой. Они подготовили инсталляцию, которая объединяет тему здоровья и долголетия с визуальным языком мероприятия. Кроме того, для ярмарки разработана лимитированная серия открыток с информацией о прохождении «Московского чекапа». Их можно будет получить на стенде.

Организаторы связывают участие в Cosmoscow с концепцией исцеляющей среды, предполагающей использование архитектуры, света, благоустройства, искусства в московских медицинских учреждениях. По такой модели культурные проекты призваны снижать тревожность пациентов, поддерживать их близких, но не заменяя при этом медицинского лечения. Один из проектов в этой сфере- выставка современного искусства «ВМЕСТЕ». Она состоялась весной текущего года в новом комплексе городской онкологической больницы № 62 до начала приема пациентов в учреждении. На площади около 60 тысяч квадратных метров разместили свыше 200 работ более 70 российских и зарубежных художников. В рамках выставки провели свыше 300 мероприятий, ее посетили более 100 тысяч гостей. Часть произведений осталась в больнице в качестве постоянной экспозиции.

Программу «Московский чекап» запустили летом 2026 года для расширенной заботы о здоровье и выявления индивидуальных рисков до появления симптомов. Около 90% программы доступно онлайн в приложении «ЕМИАС.ИНФО» без необходимости посещать поликлинику.

Ранее в рамках «Московского чекапа» в столице открылись новые павильоны здоровья на Трубной площади и ВДНХ. Теперь в городе доступны три локации, где за 15 минут можно бесплатно оценить основные показатели организма, проверить свою физическую форму, а также получить персональные рекомендации медиков. Сотрудники центров госуслуг и медработники сопровождают горожан на всем маршруте, помогая сориентироваться в диагностике и подробнее рассказывая о программе.

