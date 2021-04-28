В Москве откроется новый мотосезон

3 мая в Москве откроется очередной мотосезон. В этот день на трех площадках состоится праздничная развлекательная и спортивная программа, рассчитанная не только на представителей мотосообщества, но и всех желающих.

«Ночные волки» подались в волонтеры в период пандемии

В полдень колонна байкеров стартует из Московского Байк-Центра в Нижних Мневниках в сторону Крокус-Экспо, где пройдет праздник «Мы вместе за безопасность дорожного движения». Запланированы показательные выступления сотрудников специализированного мотовзвода ДПС Госавтоинспекции Московской области и профессиональных спортсменов, зрелищное мотошоу, выставка эксклюзивной техники, конкурсы и интерактивы.

Кульминацией вечера станет праздничный концерт в Байк-Центре с участием Вадима Самойлова, Сергея Скачкова, Юлии Андреевой и группы «Архипелаг», трюковая программа, удивительные движущиеся декорации, уникальная техника, шоу-спецэффектов и фирменный салют Байк-Центра.

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ФОТО: Ночные волки
ТЕГИ:БайкерыНочные Волки
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