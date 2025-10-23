В Москве откроется городской клуб «Каникулы в Музее Победы»
В Москве 27 октября начнет работу детский городской клуб «Каникулы в Музее Победы».
Старт осеннему сезону будет дан во время торжественной линейки в Зале Полководцев. В церемонии открытия примут участие более 300 школьников от 7 до 13 лет. В Музее Победы рассказали, что городской клуб организован для того, чтобы учащиеся могли максимально увлекательно и с пользой провести свои осенние каникулы. Для тех из них, кто увлекается военной тематикой, в клубе есть гражданско-патриотическое направление. В техническом направлении юные участники научатся основам 3D-моделирования и программирования VR/AR, в историческом – школьники вместе с гидами погрузятся в мир Музея Победы и самостоятельно проведут экскурсии, а в творческом – попробуют себя в хореографии, музыке, театральном искусстве, получат навыки ораторского мастерства, примерят на себя роль ведущего мероприятий.
Кроме того, участники лагеря посетят Музей «Г.О.Р.А.», мастер-классы по сборке оружия и установке палаток, смогут принять участие в творческих конкурсах, соревнованиях и игре в лазертаг. Также их ждут патриотические квесты, развивающие игры, фестивали и творческие встречи со «звездными» гостями, которые поделятся с участниками клуба секретами своих профессий.
Генеральный информационный партнер - радиостанция «НАШЕ Радио». Информационные партнеры - НСН, «Афиша КП», медиахолдинг «ФедералПресс», РИА «Победа РФ», информационное агентство «Мангазея».
