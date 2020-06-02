В Москве от COVID-19 вылечились ещё 6030 человек

Число вылечившихся от коронавируса COVID-19 в Москве за минувшие сутки выросло на 6030 человек. Об этом сообщила вице-мэр Анастасия Ракова, передаёт АГН «Москва».

Этот показатель — один из лучших с начала эпидемии. Больше за сутки в столице выздоровело только 26 мая — 8033 пациента, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Всего на данный момент в городе вылечились 88,2 тысячи человек, которым ранее поставили диагноз «коронавирусная инфекция».

