В Москве от COVID-19 вылечились ещё 6030 человек
2 июня 202009:28
Число вылечившихся от коронавируса COVID-19 в Москве за минувшие сутки выросло на 6030 человек. Об этом сообщила вице-мэр Анастасия Ракова, передаёт АГН «Москва».
Этот показатель — один из лучших с начала эпидемии. Больше за сутки в столице выздоровело только 26 мая — 8033 пациента, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Всего на данный момент в городе вылечились 88,2 тысячи человек, которым ранее поставили диагноз «коронавирусная инфекция».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
415 тыс.+9 035 / сут.
Умерли
4 855+162 / сут.
Выздоровели
176 тыс.+3 994 / сут.
- В Москве от COVID-19 вылечились ещё 6030 человек
- СМИ: Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле
- Экономисты: Россияне ждут от властей восстановления доходов, а получат подачку
- В «Уральских авиалиниях» предсказали скоро возобновление полётов за границу
- Минобороны РФ выбрало добровольцев для испытаний вакцины от COVID-19
1 июня 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru