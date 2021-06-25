В Москве организаторам концерта группы «План Ломоносова» грозит штраф до 1 млн руб

Организаторов концерта группы «План Ломоносова» могут оштрафовать на сумму до 1 млн руб за нарушения антиковидных мер. Об этом заявил главный инспектор столичного Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Ян Поповский. По его словам, ОАТИ совместно с транспортной полицией по ЦАО и ГКУ «Организатор перевозок» проводили проверки. В ходе рейда по соблюдению мер против COVID-19 выявлены грубые нарушения. Среди них – отсутствие средств индивидуальной защиты (масок, перчаток) и социальной дистанции между людьми.

Концерт группы «План Ломоносова» проходил на теплоходе «Сильвер». Мероприятие посетили около 150 человек. За обнаруженные нарушения по ст. 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения») предусмотрен штраф в размере до 300 тыс. руб. К тому же, если установят факт причинения вреда здоровью человека, то могут оштрафовать на сумму до 1 млн руб. или наказать организаторов приостановлением деятельности на три месяца.

Ранее организаторам речных круизов в столице угрожали штрафом до 1 млн руб за нарушения антиковидных мер.



