Организаторам речных круизов в столице грозит штраф до 1 млн руб за нарушения антиковидных мер
Организаторам речных круизов в Москве грозит штраф до 1 миллиона рублей за нарушения санитарных мер, вызванных распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Алексей Кацуба.
Нарушения были выявлены в ходе проверки соблюдения ограничительных мер, введенных мэром Москвы. Отмечается, что меры не соблюдались на теплоходах, проводящих экскурсии по Москве-реке.
По данным Кацубы, пассажиры и персонал не использовали средства индивидуальной защиты, в том числе и в буфетах. Кроме того, посетители не соблюдали социальную дистанцию при входе на теплоходы и на борту.
В соответствии со статьей 20.6.1 КоАП РФ перевозчикам могут выписать штраф до 300 тысяч рублей. Если же выяснится, что нарушения нанесли вред здоровью людей, то сумма штрафа может возрасти до 1 миллиона рублей. Также возможно приостановление деятельности организации на срок до 90 суток.
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