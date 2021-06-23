Организаторам речных круизов в столице грозит штраф до 1 млн руб за нарушения антиковидных мер

Организаторам речных круизов в Москве грозит штраф до 1 миллиона рублей за нарушения санитарных мер, вызванных распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Алексей Кацуба.



Нарушения были выявлены в ходе проверки соблюдения ограничительных мер, введенных мэром Москвы. Отмечается, что меры не соблюдались на теплоходах, проводящих экскурсии по Москве-реке.

По данным Кацубы, пассажиры и персонал не использовали средства индивидуальной защиты, в том числе и в буфетах. Кроме того, посетители не соблюдали социальную дистанцию при входе на теплоходы и на борту.



В соответствии со статьей 20.6.1 КоАП РФ перевозчикам могут выписать штраф до 300 тысяч рублей. Если же выяснится, что нарушения нанесли вред здоровью людей, то сумма штрафа может возрасти до 1 миллиона рублей. Также возможно приостановление деятельности организации на срок до 90 суток.

