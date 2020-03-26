В Москве около 100 пациентов с коронавирусом лечатся на дому

Лечение в домашнем режиме осуществляется в связи с протеканием заболевания в легкой форме, отметила Ракова. По ее словам, еще 20 человек находятся на лечении в медобсерваторах.

Ракова также отметила, что ситуация с распространением коронавируса меняется ежедневно и не в лучшую сторону. По данным Раковой, накануне в среду было зафиксировано 120 случаев заражения, в четверг – уже 136.

Напомним, следующая неделя в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина станет выходной. Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко России в эфире НСН рассказал, чем следует заняться россиянам во время нерабочей недели, объявленной президентом РФ.

