В Москве ограничат вход на Красную площадь в новогоднюю ночь

Столичный департамент региональной безопасности и противодействия коррупции объявил, что в Москве будет ограничен вход на Красную площадь - с 18:00 31 декабря до 07:00 1 января.

В МЧС заявили, что ограничений на запуск фейерверков на Новый год нет

В пресс-службе ведомства отметили, что также будет ограничен вход на площадь Революции и Манежную площадь, а Тверская и другие центральные улицы столицы будут доступны и водителям, и пешеходам.

В департаменте напомнили, что в период новогодних каникул на территории Москвы будут проходить детские представления, а также праздничные ярмарки и гуляния, однако крупномасштабных массовых мероприятий не запланировано.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пожелал москвичам уверенности в завтрашнем дне и в том, что столица преодолеет все сложности и проблемы в новом году, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:Новый ГодОграничение ДвиженияМоскваКрасная Площадь
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры