В Москве ограничат вход на Красную площадь в новогоднюю ночь

В пресс-службе ведомства отметили, что также будет ограничен вход на площадь Революции и Манежную площадь, а Тверская и другие центральные улицы столицы будут доступны и водителям, и пешеходам.

В департаменте напомнили, что в период новогодних каникул на территории Москвы будут проходить детские представления, а также праздничные ярмарки и гуляния, однако крупномасштабных массовых мероприятий не запланировано.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пожелал москвичам уверенности в завтрашнем дне и в том, что столица преодолеет все сложности и проблемы в новом году, сообщает RT.

