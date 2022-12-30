В Москве ограничат вход на Красную площадь в новогоднюю ночь
Столичный департамент региональной безопасности и противодействия коррупции объявил, что в Москве будет ограничен вход на Красную площадь - с 18:00 31 декабря до 07:00 1 января.
В пресс-службе ведомства отметили, что также будет ограничен вход на площадь Революции и Манежную площадь, а Тверская и другие центральные улицы столицы будут доступны и водителям, и пешеходам.
В департаменте напомнили, что в период новогодних каникул на территории Москвы будут проходить детские представления, а также праздничные ярмарки и гуляния, однако крупномасштабных массовых мероприятий не запланировано.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пожелал москвичам уверенности в завтрашнем дне и в том, что столица преодолеет все сложности и проблемы в новом году, сообщает RT.
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