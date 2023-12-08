В Москве ограблен перевозивший деньги курьер

По факту разбоя решается вопрос о заведении уголовного дела. Преступление произошло вечером 7 декабря на улице Шипиловская. За рулем автомобиля был мужчина 1988 года рождения. Сумма ущерба не раскрывается. Машину злоумышленников нашли брошенной недалеко от места инцидента.

По предварительным данным, похищено несколько сумок с деньгами, а перевозчик был ранен и находится в больнице, сообщает Telegram-канал Shot.

Ранее преступники вынесли из частного дома сенатора от республики Алтай Владимира Полетаева украшения и наличные деньги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

