В Москве ограблен перевозивший деньги курьер
В Москве неизвестные остановили машину и, произведя несколько выстрелов, похитили у водителя сумку с деньгами, сообщает городская прокуратура.
По факту разбоя решается вопрос о заведении уголовного дела. Преступление произошло вечером 7 декабря на улице Шипиловская. За рулем автомобиля был мужчина 1988 года рождения. Сумма ущерба не раскрывается. Машину злоумышленников нашли брошенной недалеко от места инцидента.
По предварительным данным, похищено несколько сумок с деньгами, а перевозчик был ранен и находится в больнице, сообщает Telegram-канал Shot.
Ранее преступники вынесли из частного дома сенатора от республики Алтай Владимира Полетаева украшения и наличные деньги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru