Злоумышленники ограбили ЦУМ на 130 тысяч рублей

Отмечается, что мужчины попытались вынести из одного из бутиков шапку и капор люксового бренда Brunello Cucinelli. Стоимость вещей составила 49 950 рублей и 77 900 рублей соответственно.

На выходе из магазина сработала сигнализация. Охране удалось задержать двоих злоумышленников, третий мужчина сумел скрыться с упомянутыми вещами, его ищут.

Ранее Верховный суд России встал на сторону волгоградца, который из-за технического сбоя на сайте ЦУМ купил люксовые вещи в 846 раз дешевле их реальной стоимости. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

