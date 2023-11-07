Злоумышленники ограбили ЦУМ на 130 тысяч рублей
Трое злоумышленников ограбили ЦУМ в Москве и причинили магазину ущерб на 130 тысяч рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
Отмечается, что мужчины попытались вынести из одного из бутиков шапку и капор люксового бренда Brunello Cucinelli. Стоимость вещей составила 49 950 рублей и 77 900 рублей соответственно.
На выходе из магазина сработала сигнализация. Охране удалось задержать двоих злоумышленников, третий мужчина сумел скрыться с упомянутыми вещами, его ищут.
Ранее Верховный суд России встал на сторону волгоградца, который из-за технического сбоя на сайте ЦУМ купил люксовые вещи в 846 раз дешевле их реальной стоимости. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru