В Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
«Жёлтый» уровень погодной опасности будет действовать в столичном регионе до 19 июля. Как пишет АГН «Москва», синоптики объявили его в связи с ожидаемыми грозами. Отмечается, что осадки будут сопровождаться шквалистым ветром, порывы которого местами могут достигать 12-17 м/с, подчёркивает RT.
Ранее НСН писала, что в течение текущей недели погода в Центральной части России постепенно начнёт возвращаться в климатические нормы июля. Об этом заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
В частности, в столичном регионе, столбики термометра могут дотянуться до отметки в +25 градусов. Повышение температуры будет сопровождаться кратковременными осадками. Между тем, в Поволжье воздух может прогреться до + 35-ти.
Жарко будет и на Урале, а также в Сибири. В Челябинской области синоптики обещают 33 градуса выше ноля, в Алтайском крае до +32.
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