В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за жары
Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве из-за рекордной жары, сообщается на сайте синоптиков.
Предупреждение о стихийных бедствиях действует до 23 часов 22 июня. Температура воздуха 21 июня поднимется до 33 градусов тепла. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал РИА Новости, что может быть побит рекорд этого дня с 1956 года.
Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал, что июнь 2021 года может побить абсолютный температурный максимум месяца, который держится с 1901 года. Тогда температура воздуха составила 34,7 градуса тепла.
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