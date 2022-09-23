«Балканская полупетля!»: Москву ждет сокрушительный удар «барической армады»

По данным центра погоды «Фобос», в выходные на Центральную Россию обрушатся сильнейшие дожди за всю послевоенную историю.

«Гигантская циклоническая депрессия балканского происхождения, насытившись черноморской влагой и теплом, усилится, и вся эта барическая армада двинется по витиеватой траектории в виде полупетли к берегам Средней Волги», - предупреждают синоптики.

Согласно их прогнозу, в субботу весь этот чудовищный «балканский микс» ударит по Москве. При этом жителям столицы обещают по пять ведер дождя на квадратный метр.

Интересно, что ведра, упоминавшиеся еще в Библии, стали с недавних пор чуть ли не главной единицей измерения стихии.

«Облачная спираль циклона как из пращи вылетит с большой скоростью в центральный регион. Ненастный удар окажется очень мощным. Экстремальные ливни начнутся утром в субботу и будут идти в течение 36 часов. За двое суток выпадет три четверти от климатической нормы осадков за сентябрь. В субботу может быть побит рекорд, который держится почти 70 лет», - добавил огня Евгений Тишковец.

Со своей стороны, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» не стал давать апокалиптические прогнозы на выходные, что дает москвичам слабую надежду на спасение.

«Будут дождливые выходные, затем следующая неделя достаточно облачная, хотя интенсивных дождей будет меньше, но все-таки они будут», - сообщил Вильфанд.

По его словам, в субботу и воскресенье в Москве будет не так уж и холодно, а в октябре и вовсе может быть потепление. Правда двадцатиградусной жары точно ждать не стоит.

В середине ноября 2021 года Тишковец обещал, что Москва обрушится в «барическую пропасть». Виновником этого был назван ныряющий циклон по имени «Ульрих», родившийся в Гренландском море, как плод столкновения Лабрадорского течения и Гольфстрима.

Тогда действительно было зафиксировано рекордное падение давления в Москве. Однако руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов объяснял «Радиоточке НСН», что эффекта «барической пилы» все-таки не было.