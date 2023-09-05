В Москве объявили о полной готовности системы ДЭГ к выборам
Начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко заявил, что система электронного голосования столицы готова к выборам.
На заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве он отметил, что в ходе подготовки к отражению возможных угроз и атак были проведены различные испытания и тестирования системы, «защита данных работает надёжно».
«С этой точки зрения мы готовы не хуже, чем в прошлом году. Напомню, что в прошлом году сбоев в этой части у нас не было», – указал Костырко.
Он добавил, что москвичам по-прежнему будут доступны два способа проголосовать: с помощью бумажного бюллетеня, либо электронно, при этом терминалы для электронного голосования будут установлены на традиционных участках.
Ранее политолог Анастасия Матюсова заявила, что система дистанционного электронного голосования даст возможность проголосовать тем, кто не сможет прийти на избирательный участок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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