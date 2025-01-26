В Москве обновились правила пользования метро
В Москве обновились правила пользования метро, сообщает в Telegram департамент транспорта.
Это позволит сделать поездки еще безопаснее и комфортнее. Так, обновлены условия провоза самокатов, велосипедов и животных. Велосипеды и средства индивидуальной мобильности, кроме детских, должны перевозиться в чехлах, передвигаться на велосипедах, самокатах, роликовых коньках по станциям и переходам метро запрещается.
Выходить из вагонов можно только после полного открытия дверей, не следует задерживать отправление состава.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал, каким будет дизайн станций «Крымская» и «ЗИЛ» Троицкой линии метро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru