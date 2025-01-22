Ефимов: Участок Арбатско-Покровской линии метро проложат щиты «Анастасия» и «Лия»

Два тоннелепроходческих механизированных комплекса «Анастасия» и «Лия» диаметром шесть метров планируют использовать при проходке тоннелей на Арбатско-Покровской линии между станциями «Гольяново» и «Щелковская», заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Между станциями будет построено два однопутных тоннеля. Тоннелепроходческим механизированным комплексам предстоит пройти около 1,7 километра из монтажной камеры за оборотными тупиками станции “Щелковская” на Уральской улице до “Гольяново” на Уссурийской улице», — отметил вице-мэр.

Комплекс «Анастасия» ранее строил тоннели между «Авиамоторной» и «Лефортово», «Савеловской и «Рижской» (участки Большой кольцевой линии), а также работал на Солнцевской, Сокольнической и Люблинско-Дмитровской линиях. Комплекс «Лия» использовался при проходке тоннелей на Сокольнической, Солнцевской и Большой кольцевой линиях.

По словам главы столичного Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василия Десяткова, по завершении работ строители выполнят обратную засыпку котлована монтажной камеры на Уральской улице и выполнят озеленение прилегающей территории.

Открытие станции «Гольяново» улучшит транспортную доступность одноименного района с населением порядка 160 тысяч человек, а также приблизительно на 25% разгрузит станцию метро «Щелковская» и Щелковское шоссе.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил об окончании работ в вестибюлях станций метро «Физтех» и «Каширская».

