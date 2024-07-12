В Москве облили красной краской посольство Чехии
12 июля 202411:40
Неизвестные облили посольство Чехии в Москве красной краской. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, испачканы ограда у входа в диппредставительство и турникет.
Рабочие убирают последствия нападения. На месте находится Росгвардия.
Ранее в Хельсинки облили красной краской памятник советским военнослужащим, напоминает RT. Позже финская полиция начала предварительное расследование по факту инцидента.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ДНР сотруднику миссии ОБСЕ дали 14 лет колонии за шпионаж
- Дрессировщица погибла после нападения медведя в Санкт-Петербурге
- В Москве облили красной краской посольство Чехии
- Депутат Чаплин разъяснил, как будут индексироваться выплаты работающим пенсионерам
- СМИ: Контрактник убил двоих сослуживцев и сбежал из части в Белгородской области
- «Черноголовка» запустит новый бренд детского питания Gipopo на смену Heinz
- В челябинском Златоусте пешеход погибла в ДТП с двумя трамваями
- СМИ: Еврокомиссия призвала кредиторов не допустить дефолта Украины
- На Кипре зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1
- В Крыму задержали агента спецслужб Украины
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru