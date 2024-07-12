В Москве облили красной краской посольство Чехии

Неизвестные облили посольство Чехии в Москве красной краской. Об этом сообщает РИА Новости.

В Ереване неизвестные испачкали краской ворота российского посольства

По данным агентства, испачканы ограда у входа в диппредставительство и турникет.

Рабочие убирают последствия нападения. На месте находится Росгвардия.

Ранее в Хельсинки облили красной краской памятник советским военнослужащим, напоминает RT. Позже финская полиция начала предварительное расследование по факту инцидента.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:ВандализмПосольствоМоскваЧехия

Горячие новости

Все новости

партнеры