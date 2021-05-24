В Москве неизвестный украл более миллиона рублей с помощью фальшивых купюр

Злоумышленник перевёл деньги на банковские карты, а затем обналичил их в другом месте. 12 мая в правоохранительные органы обратился представитель одной из кредитно-финансовых организаций, заявив о мошеннических действиях.

Выяснилось, что 29 апреля неизвестный на Краснопрудной улице внёс в банкомат купюры, имитирующие банкноты, на сумму 1,042 миллиона рублей. В дальнейшем он перевёл деньги на банковские карты и обналичил.

По факту мошенничества заведено уголовное дело. Афериста ищут.

Ранее гендиректор Гознака Аркадий Трачук заявил, что чаще всего подделывают купюры в одну тысячу и пять тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

По его словам, низкие номиналы не пользуются популярностью у фальшивомонетчиков, так как подделывать их «очень затратно».

