В Москве неизвестный украл более миллиона рублей с помощью фальшивых купюр
Неизвестный загрузил в один из банкоматов в Москве фальшивые купюры на сумму более 1 миллиона рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России.
Злоумышленник перевёл деньги на банковские карты, а затем обналичил их в другом месте. 12 мая в правоохранительные органы обратился представитель одной из кредитно-финансовых организаций, заявив о мошеннических действиях.
Выяснилось, что 29 апреля неизвестный на Краснопрудной улице внёс в банкомат купюры, имитирующие банкноты, на сумму 1,042 миллиона рублей. В дальнейшем он перевёл деньги на банковские карты и обналичил.
По факту мошенничества заведено уголовное дело. Афериста ищут.
Ранее гендиректор Гознака Аркадий Трачук заявил, что чаще всего подделывают купюры в одну тысячу и пять тысяч рублей, сообщает РИА Новости.
По его словам, низкие номиналы не пользуются популярностью у фальшивомонетчиков, так как подделывать их «очень затратно».
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