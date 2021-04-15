Гознак назвал самые популярные у фальшивомонетчиков банкноты
Гендиректор Гознака Аркадий Трачук заявил, что чаще всего подделывают купюры в одну тысячу и пять тысяч рублей, сообщает РИА Новости.
По его словам, низкие номиналы не пользуются популярностью у фальшивомонетчиков, так как подделывать их «очень затратно».
Гулиев добавил, что на новых банкнотах появятся новые элементы защиты, поэтому всплеска подделок не ожидается.
Ранее Центробанк РФ объявил о грядущей модернизации российских банкнот, которая включает совершенствование защитного комплекса и новый дизайн, сообщает Ura.ru. Обновлённые банкноты номиналом 100 рублей появятся в 2022 году, 1000 и 5000 рублей - в 2023 году, 500 рублей - в 2024 году, 10 и 50 рублей - в 2025 году.
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