В Подмосковье двое неизвестных напали с ножом на мужчину

Двое неизвестных с ножом напали на мужчину на проезжей части в подмосковном городе Одинцове, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

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Нападение произошло днем 16 июня. Один из злоумышленников ранил мужчину ножом. Мотивы преступников неизвестны.

Пострадавшего доставили в больницу. Информации о его состоянии нет. Ведется поиск подозреваемых.

Ранее в воскресенье полицейские в германском Гамбурге нейтрализовали мужчину, напавшего на них с топором, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:НападениеПолицияПодмосковье

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