В Подмосковье двое неизвестных напали с ножом на мужчину
16 июня 202419:14
Двое неизвестных с ножом напали на мужчину на проезжей части в подмосковном городе Одинцове, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
Нападение произошло днем 16 июня. Один из злоумышленников ранил мужчину ножом. Мотивы преступников неизвестны.
Пострадавшего доставили в больницу. Информации о его состоянии нет. Ведется поиск подозреваемых.
Ранее в воскресенье полицейские в германском Гамбурге нейтрализовали мужчину, напавшего на них с топором, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Подмосковье двое неизвестных напали с ножом на мужчину
- Путин назначил Титова спецпредставителем по связям с международными организациями
- В Башкирии остановилось колесо обозрения с людьми
- У берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 6,0
- В Петербурге автомобиль Audi врезался в книжный магазин
- У заключенных в ростовском СИЗО начались обыски после захвата заложников
- Под Парижем неизвестный ранил двух человек во время празднования Курбан-Байрама
- «Кухня на районе» приостановила работу приложения после отравления
- FT: Россия опередила США по поставкам газа в Европу
- Патриарх Кирилл не смог произнести проповедь после литургии
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru