В Москве назвали самые необычные имена для новорожденных
Малина, Фея. Благодария, Зима и Семислав вошли в список самых необычных имен, которыми москвичи назвали своих детей в прошлом году. В общей сложности в столице зарегистрировали более семи тысяч различных имен, говорится на сайте мэра и правительства города.
«В столице теперь живут Венера, Феврония, Эллада, Малина, Весна, Ангела, Фея, Нектария, Апрелия, Персея, Вселена, Благодария. Девочкам давали и имена, связанные с географическими названиями, - Россияна, Северина, Филиппина, Тасмания, Сицилия, Енисея», - рассказали столичные власти.
Среди самых необычных мужских имен оказались Марс, Урал, Север, Енисей, Маркс, Семислав, Неон, Златозар, Зима, Алтай. Также отмечается, что жители Москвы стали чаще называть детей именами, которые имеют славянские корни.
Ранее ЗАГС Краснодарского края назвал самые необычные имена, которыми в прошлом году называли новорожденных мальчиков. Ими поделился Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru