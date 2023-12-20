В Москве назвали НКО, получившие бесплатные помещения для оказания помощи
Заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в стлолице завершился первый этап отбора социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО), которые получат от города помещения в безвозмездное пользование, сообщает пресс-служба московского правительства.
По её словам, 29 НКО была на три года продлена имущественная поддержка, благодаря чему они продолжат работу по уже известным адресам и будут делать это «более системно и устойчиво», оказывая необходимую помощь более 105 тысячам горожан.
Она уточнила, что НКО оказывают услуги по реабилитации и социальной адаптации людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, по профессиональной ориентации и трудоустройству людей с особенностями здоровья, по поддержке и уходу нуждающимся в паллиативной помощи.
Ракова добавила, что это благотворительные фонды «Даунсайд Ап», «Жизненный путь» и Ресурсный центр «Вера. Надежда. Любовь», «Творческое объединение «Круг» и «Единение», «Дом с маяком» и «Кораблик», региональная общественная организация поддержки инвалидов «Радость» и другие.
«На втором этапе состоится отбор заявок от новых претендентов – между ними распределят 24 помещения. Он стартует в начале 2024 года», — заключила вице-мэр.
Ранее Ракова заявила, что 84 организации соцсферы победили в конкурсе грантов «Москва – добрый город», их инициативы в следующем году помогут более 30 тыс москвичей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Худрук Малого театра Юрий Соломин оставлен врачами в больнице
- Картаполов: Численность ВС РФ не будут увеличивать за счёт срочников
- СМИ: В Мытищах нашли тело топ-менеджера IT-подразделения «Россельхозбанка»
- Washington Post убрала с главной страницы раздел о ситуации на Украине
- Германия намерена конфисковать 720 миллионов евро замороженных активов России
- СМИ: На Западе усомнились, что Россия не нарушает обязательства перед ОПЕК+
- Орбакайте, Агутин и Валерия споют на французском в фильме «Я тебя люблю — Je t'aime»
- СМИ: Минфин не поддержал новый законопроект о похоронном деле
- Команду Virtus.pro сняли с турнира из-за национальности киберспортсменов
- Bridgestone продаст российские активы холдингу S8 Capital
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru