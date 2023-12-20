В Москве назвали НКО, получившие бесплатные помещения для оказания помощи

По её словам, 29 НКО была на три года продлена имущественная поддержка, благодаря чему они продолжат работу по уже известным адресам и будут делать это «более системно и устойчиво», оказывая необходимую помощь более 105 тысячам горожан.

Она уточнила, что НКО оказывают услуги по реабилитации и социальной адаптации людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, по профессиональной ориентации и трудоустройству людей с особенностями здоровья, по поддержке и уходу нуждающимся в паллиативной помощи.

Ракова добавила, что это благотворительные фонды «Даунсайд Ап», «Жизненный путь» и Ресурсный центр «Вера. Надежда. Любовь», «Творческое объединение «Круг» и «Единение», «Дом с маяком» и «Кораблик», региональная общественная организация поддержки инвалидов «Радость» и другие.

«На втором этапе состоится отбор заявок от новых претендентов – между ними распределят 24 помещения. Он стартует в начале 2024 года», — заключила вице-мэр.

Ранее Ракова заявила, что 84 организации соцсферы победили в конкурсе грантов «Москва – добрый город», их инициативы в следующем году помогут более 30 тыс москвичей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».