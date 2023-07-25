В Москве нашли тело мужчины с 11 ножевыми ранениями
Около жилого дома на востоке Москвы нашли тело мужчины с 11 ножевыми ранениями, сообщает ТАСС.
Это произошло на улице Сталеварова. Погибший - 1987 года рождения. В настоящее время проводится доследственная проверка. На месте работают следователи и криминалисты.
По предварительным данным, погибший распивал алкоголь в квартире на 11 этаже со своим 31-летним знакомым, которого обнаружили пьяным в квартире.
Ранее следственный комитет РФ раскрыл убийство 11-летнего подростка в Москве, правоохранители установили причастность к преступлению знакомого погибшего, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В США заявил о ярости Зеленского из-за потерь ВСУ
- В Москве нашли тело мужчины с 11 ножевыми ранениями
- Воздушная тревога объявлена в восьми областях Украины
- Новак поддержал возможное ограничение числа экспортеров бензина из РФ
- Госдеп отказался комментировать слова Путина о провале контрнаступления ВСУ
- СМИ: В Германии в конфиденциальном докладе раскритиковали ошибки украинской армии
- Зеленский надеется начать переговоры о членстве Украины в ЕС в 2023 году
- В Сочи завели дело после наезда электровелосипеда на беременную женщину
- В США обвинили Байдена во лжи ради сокрытия коррупционных схем
- Вышла на связь пропавшая на Кольском полуострове группа школьников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru