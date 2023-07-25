В Москве нашли тело мужчины с 11 ножевыми ранениями

Это произошло на улице Сталеварова. Погибший - 1987 года рождения. В настоящее время проводится доследственная проверка. На месте работают следователи и криминалисты.

По предварительным данным, погибший распивал алкоголь в квартире на 11 этаже со своим 31-летним знакомым, которого обнаружили пьяным в квартире.

Ранее следственный комитет РФ раскрыл убийство 11-летнего подростка в Москве, правоохранители установили причастность к преступлению знакомого погибшего, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

