В убийстве 11-летнего подростка в Москве признался его друг

Ранее в парковой зоне на Каширском шоссе было обнаружено тело подростка с ножевыми ранениями, напоминает Ura.ru. По факту ЧП возбудили уголовное дело.

«Установлена причастность к совершению преступления его [подростка] знакомого 2010 года рождения. В ходе проведения следственных действий подросток дал признательные показания и детально описал все обстоятельства, произошедшие 19 июля 2023 года», — говорится в сообщении в Telegram-канале Следкома.

У причастного к убийству провели обыски, во время которых обнаружили следы преступления. В частности, правоохранители нашли застиранную одежду «со следами вещества бурого цвета». Столичные следователи продолжают следственные действия.

