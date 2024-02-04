В Москве нашли хозяйку коту, принятому за пропавшего Твикса

Жительница Москвы решила взять себе кота, которого волонтеры приняли за пропавшего в Кирове кота Твикса.

СМИ: Полиция ищет пассажира, который помог высадить кота Твикса из поезда

Кота по имени Персик нашли во время поисков Твикса. Как сообщили волонтеры, хвостатый находился в подвале.

«Его заметили и забрали с улицы благодаря Твиксу», - говорится в сообщении в Telegram-канале хозяев животного.

Твикса 11 января высадили из пассажирского поезда на станции в Кирове. Проводница приняла его за бродячее животное. 20 января хозяин сообщил о гибели кота, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
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