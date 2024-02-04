В Москве нашли хозяйку коту, принятому за пропавшего Твикса
4 февраля 202415:57
Жительница Москвы решила взять себе кота, которого волонтеры приняли за пропавшего в Кирове кота Твикса.
Кота по имени Персик нашли во время поисков Твикса. Как сообщили волонтеры, хвостатый находился в подвале.
«Его заметили и забрали с улицы благодаря Твиксу», - говорится в сообщении в Telegram-канале хозяев животного.
Твикса 11 января высадили из пассажирского поезда на станции в Кирове. Проводница приняла его за бродячее животное. 20 января хозяин сообщил о гибели кота, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве нашли хозяйку коту, принятому за пропавшего Твикса
- Театр эстрады не стал отменять спектакль «Эйнштейн и Маргарита» с Серебряковым
- На Бали утонул турист из России
- NYT: члены НАТО усомнились в способности альянса выжить при Трампе
- Украинский посол Мельник предложил Шольцу встретиться с Путиным для переговоров
- Семейная ипотека: Льготный кредит не поможет большинству россиян обрести жилье
- Греческие фермеры заблокировали дороги на севере страны
- Силы ПВО за сутки сбили почти 100 украинских беспилотников
- Театр «Современник» вернет спектакль Галины Волчек «Двое на качелях»
- Дрон-камикадзе ВСУ атаковал белгородское село Старый Хутор
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru