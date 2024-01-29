СМИ: Полиция ищет пассажира, который помог высадить кота Твикса из поезда

Полиция ищет пассажира, который помогал проводнице высадить кота Твикса из поезда. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Внутреннее расследование показало, что проводница, не обнаружив в вагоне хозяина кота, попросила одного из пассажиров помочь ей высадить беспризорного питомца. В результате за две минуты до отправления поезда от станции в Кирове Твикса выставили на мороз.

По данным источника СМИ, у правоохранителей есть личные данные мужчины, который откликнулся на просьбу проводницы.

Ранее после гибели кота Твикса было возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животным. Гендиректор и председатель правления РЖД Олег Белозёров напомнил, что на данный момент за перевозку животного в поезде отвечают хозяева, одна необходимо изменить систему перевозки питомцев, передает «Радиоточка НСН».


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