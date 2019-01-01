В Москве начинают отмечать выпускные

Выпускные вечера традиционно проходят в конце июня после экзаменов. В 2019 году около 650 тысяч человек покидают стены российских школ, а из московских школ в этом году выпускаются 55,3 тысячи одиннадцатиклассников, сообщили в пресс-службе Министерства просвещения РФ.

Главными площадками празднования выпускных в Москве станут Красная площадь, Воробьевы горы, Парк Горького и Поклонная гора.

Лучшие выпускники года по традиции соберутся в четверг, 20 июня в Государственном Кремлевском дворце, где пройдет вручение всероссийской премии "Выпускник-2019".

Партерная часть парка Горького будет закрыта для посещения с 06:00 20 июня до 08:00 21 июня для обычных посетителей. Там установят две большие сцены, обустроят семь тематических зон, 35 интерактивных точек и арт-объектов. Для выпускников выступят 40 популярных артистов, групп и диджеев. По данным департамента культуры, безопасность участников мероприятия обеспечат 220 сотрудников полиции, 600 сотрудников внутренних войск, 160 сотрудников частных охранных организаций.

В этом году для участия в празднике зарегистрировалось рекордное количество школьников: свыше 22 тысяч.

Министр просвещения РФ Ольга Юрьевна Васильева в четверг, 20 июня поздравила выпускников, пожелав им быть настойчивыми, стремиться к высоким достижениям и профессионализму.

Ранее НСН рассказала, что россияне считают школьные выпускные чересчур роскошными и дорогостоящими. Опрос ВЦИОМ показал, что 83% опрошенных считают выпускные вечера слишком пафосными.

