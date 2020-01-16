В Москве начат эксперимент по видеонаблюдению за кувёзами новорожденных

Камеры видеонаблюдения появились в «инкубаторах» для недоношенных детей в перинатальном центре московской городской больницы №24. Об этом рассказала заместитель мэра российской столицы Анастасия Ракова в кулуарах проходящей сейчас Ассамблеи «Здоровая Москва».

Такое видеонаблюдение позволяет родителям наблюдать за своими детьми с помощью смартфона в онлайн-режиме. Трансляция будет вестись без перерыва – круглые стуки, семь дней в неделю. Личную временную ссылку на трансляцию будут присылать по заявке на электронную почту.

Как подчеркнула Ракова, видео не будет записываться, кроме того, родителям запрещено публиковать скриншоты в соцсетях. Решение о доступе родителей к видеотрансляции будут принимать заведующий отделением либо лечащий врач по результатам оценки состояния здоровья новорождённого, отмечает АГН «Москва».

Если проект получит положительные отклики москвичей, опыт распространят на другие больницы. На сегодня врачам столичных роддомов удаётся выхаживать до 98% недоношенных малышей с массой тела от 1 до 1,5 килограммов. Выживаемость таких новорождённых за 7 лет увеличилась почти в два раза, сообщает Москва 24.

