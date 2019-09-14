В Москве начался парад коммунальной техники

Парад коммунальной техники стартовал в столице. В нем участвуют около 700 единиц спецмашин, сообщает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил о создании традиции парада коммунальной техники, заложенной в 2016 году.

«Первый парад городской техники численностью более 600 единиц техники прошел три года назад и тот парад очень сильно запомнился москвичам и поэтому по просьбе москвичей было принято решение городскими властями провести подобный парад в этом году. Парад 2016 г. вошел в книгу рекордов Гиннеса и по России, и по Европе. На сей раз техники будет выставлено гораздо больше», - сказал Петр Бирюков.

По Садовому кольцу проедут почти 700 машин: общественный транспорт, спецтранспорт скорой помощи, ремонтных, уборочных, коммунальных служб, а также ретроавтомобили из музея «Московский транспорт».

По словам Бирюкова, парк городской техники, которая обслуживает москвичей, более 46 тыс. 500 единиц.

Отметим, в связи с проведением автопарада до 15:00 перекрыто для движения транспорта Садовое кольцо. Водителей просят заранее планировать маршруты.

