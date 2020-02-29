В Москве начался марш памяти Бориса Немцова
В центре столицы проходит мемориальный марш памяти Бориса Немцова. Об этом сообщает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» с места событий.
«Мемориальный марш памяти Бориса Немцова начался в центре Москвы», - сообщил корреспондент.
Организаторы «Марша Немцова» в Москве заявили, что количестве участников мероприятия 30 тысяч человек. По оценкам столичного главка за 2019 год, мемориальная акция в память Немцова собрала не более 6 тысяч человек.
Согласно официальным данным, летом 2019 года на протестные акции свозили участников из Подмосковья, Ивановской и Калужской областей.
Ранее стало известно, что мэрия Москвы согласовала проведение марша 15 февраля. Заявку на проведение марша подавал оргкомитет объединенной демократической оппозиции, в который входят правозащитники, сторонники блогера Алексея Навального, члены партии «Яблоко» и др. Участники акции должны проследовать по внутренней стороне Страстного, Петровского, Рождественского, Сретенского бульваров и проспекту Академика Сахарова до дома 12.
Напомним, первый губернатор Нижегородской области, впоследствии оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года.
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