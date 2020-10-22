В Москве началось прощание со вдовой Сергея Бондарчука

Прощание с народной артисткой РСФСР Ириной Скобцевой проходит на Новодевичьем кладбище столицы. Актриса будет похоронена рядом с мужем, режиссером Сергеем Бондарчуком, пишет РИА Новости. Попрощаться с Ириной Скобцевой приехали её сын Федор Бондарчук, внуки, актеры Константин Крюков и Сергей Гармаш, режиссеры Павел Чухрай и Алексей Учитель и многие другие.

Напомним, Ирина Скобцева скончалась 20 октября в возрасте 93 лет. Она сыграла десятки блистательных ролей в таких фильмах, как "Война и мир", "Отелло", "Они сражались за Родину", "Борис Годунов" и многих других, пишет Ura.ru.

Ранее Владимир Путин выразил соболезнования режиссеру Федору Бондарчуку в связи со смертью его матери актрисы Ирины Скобцевой, отметив её яркое дарование и преданность профессии. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Кремля.

В свою очередь, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с НСН также выразил соболезнования близким актрисы - сыну Фёдору Бондарчуку, детям, внукам и всем родственникам.

«Светлая память. Всегда грустно, когда семью покидают близкие люди», – сказал Пригожин.

