В Москве началось прощание с Ясеном Засурским. В храме Святой мученицы Татианы при МГУ состоялось отпевание. В эти минуты идёт гражданская панихида.

Во дворе факультета журналистики МГУ, президентом которого был Засурский, собрались декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова, ректор МГУ Виктор Садовничий, телеведущий Андрей Малахов, главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев, гендиректор ОТР Виталий Игнатенко и глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв.

Ясен Засурский умер 1 августа. Ему было 92 года. Президента факультета журналистики МГУ похоронят на Троекуровском кладбище.

Ранее в Мосгордуме рассказали о возможности увековечить память Ясена Засурского.

Работа Ясена Засурского на факультете журналистики МГУ началась в 1953 году, в 1955 году по его инициативе и под его руководством была создана кафедра истории зарубежной печати и литературы. 25 ноября 1964 года он был избран деканом журфака МГУ, и занимал эту должность 43 года — до 2007 года, а затем был избран президентом факультета. Засурский написал как автор и соавтор более 300 статей и научных работ, книг, монографий, учебных пособий.

