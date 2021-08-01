В Мосгордуме рассказали о возможности увековечить память Ясена Засурского

«Я его лично хорошо не знал, но я знаю, что это человек, который в журналистике много сделал, в культуре и в целом в социуме нашем. Я думаю, что, если журналисты и МГУ выйдут с предложением, все зависит от жителей дома (по поводу расположения на здании, где жил Засурский, мемориальной доски – прим. НСН). Я считаю, что человек много сделал, у него много учеников, он достоин, с моей точки зрения», - отметил Герасимов.

Работа Засурского на факультете журналистики МГУ началась в 1953 году, в 1955 году по его инициативе и под его руководством была создана кафедра истории зарубежной печати и литературы. 25 ноября 1964 года он был избран деканом журфака МГУ, и занимал эту должность 43 года — до 2007 года, а затем был избран президентом факультета. Засурский написал как автор и соавтор более 300 статей и научных работ, книг, монографий, учебных пособий.

Ранее 1 августа стало известно, что Ясен Засурский, который более 40 лет (1964-2007) возглавлял журфак МГУ, скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщается на сайте факультета.

