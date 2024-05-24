В Москве начальник миграционного отдела районного МВД осуждена на 9 лет колонии

Кунцевский районный суд Москвы признал виновной начальника отдела МВД России по вопросам миграции по Кунцевскому району Москвы Татьяну Фролову, обвиняемую по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки) и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет, с отбыванием наказания в колонии общего режима, говориться в Telegram-канале пресс-службы столичных судов общей юрисдикции.

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Этим же приговором Фролова лишена права занимать должности на государственной службе, связанные с исполнением функций представителя власти.

По данным следствия, чиновница за плату упрощала иностранцам и лицам без гражданства производить постановку на миграционный учет в России, в основном, для мигрантов из Средней Азии.

Ранее главу управления департамента обеспечения оборонзаказа МО РФ арестовали, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
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