В Москве начальник миграционного отдела районного МВД осуждена на 9 лет колонии

Россия и Белоруссия планируют отменить роуминг на территории Союзного государства Один человек погиб и трое получили ранения в результате обстрелов Белгородской области за сутки В Госдепартаменте США заявили, что НАТО не планирует приглашать Украину в альянс Иран обвинил США в гибели президента Эбрахима Раиси Telegram стал самым востребованным онлайн-приложением у россиян