В Москве начали увеличивать подачу тепла в квартиры из-за ожидаемого похолодания
12 декабря 202411:15
В связи с предстоящим похолоданием в Москве, была скорректирована работа городской системы отопления, заявил заммэра столицы Петр Бирюков, сообщает «Российская газета».
«Сегодня приступили к ее поэтапному повышению», - уточнил он.
Заместитель мэра рассказал, что согласно прогнозам синоптиков, уже к предстоящим выходным температура воздуха в Москве опустится до -12 градусов.
Ранее в Госдуме анонсировали изменения в сфере ЖКХ с 1 марта 2025 года, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru