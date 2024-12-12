В Москве начали увеличивать подачу тепла в квартиры из-за ожидаемого похолодания

«Сегодня приступили к ее поэтапному повышению», - уточнил он.

Заместитель мэра рассказал, что согласно прогнозам синоптиков, уже к предстоящим выходным температура воздуха в Москве опустится до -12 градусов.

Ранее в Госдуме анонсировали изменения в сфере ЖКХ с 1 марта 2025 года, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

