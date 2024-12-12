В Москве начали увеличивать подачу тепла в квартиры из-за ожидаемого похолодания

В связи с предстоящим похолоданием в Москве, была скорректирована работа городской системы отопления, заявил заммэра столицы Петр Бирюков, сообщает «Российская газета».

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«Сегодня приступили к ее поэтапному повышению», - уточнил он.

Заместитель мэра рассказал, что согласно прогнозам синоптиков, уже к предстоящим выходным температура воздуха в Москве опустится до -12 градусов.

Ранее в Госдуме анонсировали изменения в сфере ЖКХ с 1 марта 2025 года, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваПохолоданиеОтоплениеПетр Бирюков

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