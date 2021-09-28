В Москве начали тестировать камеры с шумомерами для выявления нарушителей тишины
Камеры с шумомерами для выявления нарушителей тишины по ночам начали тестировать в Москве. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на замглавы департамента транспорта столицы Андрея Корнеева.
Как отметил замглавы Дептранса, новая камера оснащена четырьмя направленными в сторону дороги микрофонами. Устройство может фиксировать звук, а также вести фото- и видеосъемку благодаря ИК-датчикам. Камеры будут устанавливать в тех районах, где жители часто жалуются на шум от транспорта, одна из них уже работает в районе Чистых прудов.
В дирекции фотовидеофиксации Центра организации дорожного движения (ЦОДД) сообщили, что в столице в тестовом режиме работает одна измеряющая шум транспорта камера.
«Пока речи о штрафах не идет, так как камеры в первую очередь должны пройти сертификацию в Росстандарте. Помимо сертификации камеры необходимо будет также утвердить методику измерения шума. Такой документ, в свою очередь, может быть утвержден только после изменения действующего законодательства», – добавили в ведомстве.
По словам начальника управления дирекции Владимира Карпова, в постановлении о нарушении будет содержаться панорамная фотография с траекторией движения транспортного средства, видеозапись, данные об уровне шума.
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