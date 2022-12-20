В Москве начали свою работу 237 елочных базаров

Елочные базары открылись в Москве по 237 адресам, все желающие смогут купить ели, сосны и лапник до 31 декабря. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на первого замруководителя аппарата мэра и правительства столицы Алексея Немерюка, возглавляющего городской департамент торговли и услуг.

Главную новогоднюю елку доставили в Кремль

Он отметил, что на елочных базарах будет представлена продукция Башкирии, Пермского края, также будут продаваться и зарубежные ели. Немерюк подчеркнул, что перечень с адресами елочных базаров опубликован на сайте мэра и правительства столицы. Он добавил, что цена на ели начинается от тысячи рублей за метр, на сосны цена немного дороже.

Ранее Москва выставила на торги права на размещение двух елочных базаров в юго-западном административном округе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваЕлки
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры