В Москве 20 постояльцев хостела попали в инфекционную больницу после отравления

В Москве госпитализировали 20 постояльцев хостела «Гостиница РБК сервис», сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

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Уточняется, что состояние госпитализированных оценивается как средней степени тяжести. Пациенты получают необходимое лечение.

При этом управление Роспотребнадзора по Москве и департамент здравоохранения города проводят эпидемиологическое расследование по факту инцидента.

Ранее в столичном управлении Роспотребнадзора сообщали о проведении эпидрасследования после массового случая отравления строителей, проживающими в хостеле. По данным ведомства, пострадавшие питались по месту работы. Также известно, что готовые блюда доставлялись юридическим лицом ООО «ЕниДем», напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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