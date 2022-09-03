В Москве началась церемония прощания с Михаилом Горбачевым
В Колонном зале Дома союзов в Москве проходит церемония прощания с первым и единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым, скончавшимся на 92-м году жизни.
Планируется, что мероприятие продлится в течение двух часов – до полудня субботы, 3 сентября. Доступ в зал возможен для всех желающих, передает ТАСС.
После церемонии состоятся похороны Михаила Горбачева на Новодевичьем кладбище рядом с супругой Раисой.
О смерти Горбачева стало известно вечером 30 августа. Политик умер в больнице в возрасте 91 года. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,6 млн+50 952 / сут.
Умерли
385 тыс.+91 / сут.
Выздоровели
18,7 млн+37 012 / сут.
- Путин не будет встречаться с Орбаном после похорон Горбачева
- В Москве началась церемония прощания с Михаилом Горбачевым
- Американский генерал назвал сокращение поставок передового оружия катастрофой для ВСУ
- В Ижевске злоумышленник бросил бутылки с зажигательной смесью в отдел полиции
- Антонов назвал неправомерным желание США увязать переговоры по ДСНВ с инспекциями
- Инфекционист: Пик заболеваемости COVID-19 наступит между 10 и 14 сентября
- Матвиенко призвала расширять международное сотрудничество по борьбе с терроризмом
- Пушков: Санкции удивили западных лидеров, а не Россию
- Село Кистер в Брянской области обстреляли со стороны Украины
- В Эфиопии выразили готовность нарастить экспорт кофе в Россию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru