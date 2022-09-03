В Москве началась церемония прощания с Михаилом Горбачевым

Планируется, что мероприятие продлится в течение двух часов – до полудня субботы, 3 сентября. Доступ в зал возможен для всех желающих, передает ТАСС.

После церемонии состоятся похороны Михаила Горбачева на Новодевичьем кладбище рядом с супругой Раисой.

О смерти Горбачева стало известно вечером 30 августа. Политик умер в больнице в возрасте 91 года. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

