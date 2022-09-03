В Москве началась церемония прощания с Михаилом Горбачевым

В Колонном зале Дома союзов в Москве проходит церемония прощания с первым и единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым, скончавшимся на 92-м году жизни.

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Планируется, что мероприятие продлится в течение двух часов – до полудня субботы, 3 сентября. Доступ в зал возможен для всех желающих, передает ТАСС.

После церемонии состоятся похороны Михаила Горбачева на Новодевичьем кладбище рядом с супругой Раисой.

О смерти Горбачева стало известно вечером 30 августа. Политик умер в больнице в возрасте 91 года. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

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ФОТО: РИА Новости//Евгений Одиноков
ТЕГИ:ПохороныПрощаниеМихаил Горбачев
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