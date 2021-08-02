В Москве началась регистрация на дистанционное электронное голосование

В Москве открылась регистрация на онлайн-голосование, которое пройдет с 17 по 19 сентября. Об этом сообщает официальный сайт мэра столицы. Принять участие в нём смогут зарегистрированные в Москве граждане РФ, достигшие возраста 18 лет. Им потребуется полная учетная запись на mos.ru. Подать заявление можно до 13 сентября включительно.

Если в личном кабинете на портале указаны актуальные и проверенные данные, которые совпадают с государственной автоматизированной системой «Выборы», то поля заполнятся автоматически.

Чтобы подтвердить личность пользователя и его желание зарегистрироваться в качестве электронного избирателя, подача заявления подтверждается кодом из SMS. После подтверждения заявление будет отправлено в ЦИК РФ на проверку. Когда она завершится, пользователь получит уведомление в личном кабинете на mos.ru и по электронной почте. Если в регистрации будет отказано, в уведомлениях укажут причину.

Добавим, москвичи, зарегистрировавшиеся для участия в электронном голосовании, будут исключены из списков для голосования на участках. Бумажный бюллетень им не выдадут.