В Москве началась регистрация на дистанционное электронное голосование

В Москве открылась регистрация на онлайн-голосование, которое пройдет с 17 по 19 сентября. Об этом сообщает официальный сайт мэра столицы. Принять участие в нём смогут зарегистрированные в Москве граждане РФ, достигшие возраста 18 лет. Им потребуется полная учетная запись на mos.ru. Подать заявление можно до 13 сентября включительно.

Если в личном кабинете на портале указаны актуальные и проверенные данные, которые совпадают с государственной автоматизированной системой «Выборы», то поля заполнятся автоматически.

Чтобы подтвердить личность пользователя и его желание зарегистрироваться в качестве электронного избирателя, подача заявления подтверждается кодом из SMS. После подтверждения заявление будет отправлено в ЦИК РФ на проверку. Когда она завершится, пользователь получит уведомление в личном кабинете на mos.ru и по электронной почте. Если в регистрации будет отказано, в уведомлениях укажут причину.

Добавим, москвичи, зарегистрировавшиеся для участия в электронном голосовании, будут исключены из списков для голосования на участках. Бумажный бюллетень им не выдадут.

В Москве началось тестирование системы онлайн-голосования

А ранее сообщалось, что в тестировании системы онлайн-голосования приняли участие около 150 тысяч москвичей. Об этом сообщили в столичном общественном штабе по наблюдению за выборами. В ходе тестирования жители столицы ответили на вопросы касательно обязательной вакцинации для некоторых категорий граждан и развития транспортной системы. Таким способом была проверена готовность системы к нагрузкам, ее устойчивость к посторонним воздействиям, а также опробована функция отложенного решения.

Тестирование системы началось в столице утром 29 июля и завершилось 30 числа.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ВыборыГолосованиеМосква
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры