В Москве началась регистрация на дистанционное электронное голосование
В Москве открылась регистрация на онлайн-голосование, которое пройдет с 17 по 19 сентября. Об этом сообщает официальный сайт мэра столицы. Принять участие в нём смогут зарегистрированные в Москве граждане РФ, достигшие возраста 18 лет. Им потребуется полная учетная запись на mos.ru. Подать заявление можно до 13 сентября включительно.
Если в личном кабинете на портале указаны актуальные и проверенные данные, которые совпадают с государственной автоматизированной системой «Выборы», то поля заполнятся автоматически.
Чтобы подтвердить личность пользователя и его желание зарегистрироваться в качестве электронного избирателя, подача заявления подтверждается кодом из SMS. После подтверждения заявление будет отправлено в ЦИК РФ на проверку. Когда она завершится, пользователь получит уведомление в личном кабинете на mos.ru и по электронной почте. Если в регистрации будет отказано, в уведомлениях укажут причину.
Добавим, москвичи, зарегистрировавшиеся для участия в электронном голосовании, будут исключены из списков для голосования на участках. Бумажный бюллетень им не выдадут.
А ранее сообщалось, что в тестировании системы онлайн-голосования приняли участие около 150 тысяч москвичей. Об этом сообщили в столичном общественном штабе по наблюдению за выборами. В ходе тестирования жители столицы ответили на вопросы касательно обязательной вакцинации для некоторых категорий граждан и развития транспортной системы. Таким способом была проверена готовность системы к нагрузкам, ее устойчивость к посторонним воздействиям, а также опробована функция отложенного решения.
Тестирование системы началось в столице утром 29 июля и завершилось 30 числа.
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