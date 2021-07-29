В Москве началось тестирование системы онлайн-голосования

В Москве началось тестирование системы электронного голосования, сообщается на сайте мэра столицы.

Во время тестирования участники смогут проголосовать за или против обязательной вакцинации сотрудников тех сфер, которые непосредственно контактируют с людьми. Принять участие смогут все совершеннолетние граждане с полной учетной записью на mos.ru.

Голосование будет открыто с 08:00 29 июля и продолжится до 20:00 30 июля. Во время испытаний специалисты проверят, как система выдерживает нагрузку и устойчива ли она к внешним воздействиям. В тестировании также примут участие хакеры. Тем из них, кто найдет уязвимости в системе и сможет повлиять на ее работу, выплатят два миллиона рублей.

